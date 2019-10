Bundeskanzlerin Merkel dringt auf ein sofortiges Ende der Militär-Offensive Ankaras im Nordosten Syriens.

Sie habe in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Erdogan den Stopp der Operation verlangt, teilte eine Regierungssprecherin am Nachmittag in Berlin mit. Ungeachtet berechtigter türkischer Sicherheitsinteressen drohten diese zur Vertreibung größerer Teile der lokalen Bevölkerung zu führen. Merkel habe zudem vor der Destabilisierung der Region und einem Wiedererstarken der Terror-Miliz IS gewarnt, hieß es.

130.000 Menschen in Nordsyrien auf der Flucht

Fast 800 Unterstützer der Dschihadisten sollen nach kurdischen Angaben aus einem Gefangenenlager in Nordsyrien geflohen sein. Vorangegangen waren dort Luftangriffe der türkischen Armee. Die UNO geht davon aus, dass inzwischen 130.000 Menschen in Nordsyrien auf der Flucht sind. Bis zu 400.000 Bewohner der umkämpften Gebiete brauchten Hilfe und Schutz.



Indes verlagern die USA ihre in Nordsyrien stationierten Soldaten weiter Richtung Süden. Das Land sollten sie laut Verteidigungsminister Esper aber nicht verlassen.

Kurdische Politikerin und Frauenrechtlerin in Syrien getötet

Im Zusammenhang mit den Kämpfen steht wohl auch der Tod der kurdischen Politikerin Havrin Khalaf. Die Generalsekretärin der Partei Zukunft Syriens (FSP) sei am Samstag in einen Hinterhalt geraten, teilten die von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) mit. Die SDF machte die Türkei und deren Verbündete für Khalafs Tod verantwortlich. Von türkischer Seite gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.



Die türkische regierungsnahe Zeitung "Yeni Safak" meldete unter Berufung auf Quellen vor Ort, Khalaf sei durch einen Luftschlag auf dem Weg von Rakka nach Kamischli "außer Gefecht gesetzt worden", der auf Basis von Geheimdienstinformationen durchgeführt worden sei.



Khalaf hatte sich im kurdisch-autonomen Teil Syriens vor allem für die Rechte von Frauen eingesetzt.