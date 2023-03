Russlands Präsident Wladimir Putin (r) ist der wichtigste Verbündete des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. (IMAGO / ITAR-TASS / Vladimir Gerdo)

Bei seinem ersten Besuch in Moskau seit dem russischen Überfall auf die Ukraine bekräftigte Assad die Unterstützung Syriens für die - Zitat - "Spezialoperation". So wird der Krieg gegen die Ukraine in Russland bezeichnet. Zudem bedankte sich der syrische Machthaber für die Hilfe Russlands nach den Erdbeben vom Februar.

Russland ist der wichtigste Verbündete des syrischen Regimes und hat entscheidend zugunsten der Armee in den Bürgerkrieg eingegriffen.

In den von Rebellen besetzten Gebieten Syriens demonstrierten tausende Menschen gegen die Assad-Regierung und riefen zu deren Sturz auf. Anlass war der Beginn des syrischen Bürgerkriegs gestern vor zwölf Jahren. Damals war es zu den ersten Protesten gekommen, die blutig niedergeschlagen wurden.

