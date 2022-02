Syriens Präsident Assad hält den russischen Einmarsch in die Ukraine für gerechtferigt. (Kreml/dpa)

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA zitiert Assad mit den Worten, was dort geschehe, sei eine Korrektur der Geschichte und eine Wiederherstellung des Gleichgewichts, das in der Welt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlorengegangen sei. Russland habe das Recht, sich dem, wie es hieß, Expansionismus der Nato, entgegenzustellen. Damit gibt Assad in etwa die Argumentation des Kreml für den Einmarsch in die Ukraine wieder. Russland gilt neben dem Iran als einer der wenigen Verbündeten Syriens.

In vielen anderen Ländern wird der Angriff auf die Ukraine als massiver Bruch des Völkerechts verurteilt. Die USA und die EU haben bereits weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht.

