Newsblog zum Sturz von Assad

Syriens Ministerpräsident a-Dschalali ist nach eigenen Angaben bereit, sich mit dem HTS-Führer al-Dscholani zu treffen. (picture alliance / AP / Omar Albam)

+++ Der syrische Ministerpräsident al-Dschalali hat den Rebellengruppen eine rasche Machtübergabe zugesichert.

Die meisten Minister des bisherigen syrischen Kabinetts übten weiter ihre Pflichten aus und seien damit beschäftigt, die Übergangsphase schnell und reibungslos zu gestalten, sagte er dem Sender Sky News Arabia. Die noch von Assad eingesetzte Regierung ist nach den Worten al-Dschalalis im Gespräch mit Vertretern der Rebellen, die am Wochenende Damaskus eingenommen und Assad in die Flucht getrieben hatten. Al-Dschalali sagte, er sei bereit, sich mit dem Anführer der Rebellengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS), al-Dscholani alias Ahmed al-Scharaa, zu treffen.

+++ Die britische Regierung erwägt, die syrische Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Scham (HTS) nicht länger als Terrorgruppe einzustufen.

Minister McFadden sagte im Sender Sky News, die Entscheidung werde teilweise davon abhängen, wie sich die Gruppe nun verhalte. HTS hatte beim Sturz von Diktator Assad eine führende Rolle gespielt. Sie hatte sich vor Jahren von der Terrormiliz Al-Kaida in Syrien abgespalten.

+++ Nach dem Umsturz in Syrien haben die USA und Israel Luftangriffe auf Ziele in dem Land geflogen.

Die US-Luftwaffe bestätigte mehrere dutzende Angriffe gegen die Terrormiliz IS. Diese seien Teil der laufenden Mission, den IS zu schwächen. Die Terrorgruppe müsse daran gehindert werden, sich in Zentral-Syrien neu aufzustellen. Die Vereinigten Staaten haben noch rund 900 Soldaten in Syrien stationiert.

Die israelischen Luftangriffe richteten sich nach Angaben von Außenminister Saar gegen mutmaßliche Produktionsstätten von Chemiewaffen und auf Standorte von Langstreckenraketen. Man müsse verhindern, dass diese Waffen in die Hände von Extremisten gelangten, sagte Saar.

+++ Die Nahostexpertin und Publizistin Kristin Helberg hält es für unwahrscheinlich, dass in Syrien "eine Art Taliban-Regime" entsteht.

Helberg sagte im Deutschlandfunk , derzeit seien die Rebellen bemüht, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Nach einer Woche unter ihrer Herrschaft könnten etwa Christen weiterhin den Gottesdienst besuchen. Eine wichtige Frage sei jedoch, ob der Anführer der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS), al-Dschulani, seine Kämpfer disziplinieren könne, räumte Helberg ein.

+++ Der FDP-Vorsitzende Lindner hat angeregt, dass Deutschland den Anstoß zu einer internationalen Syrien-Konferenz gibt.

Lindner sagte im Deutschlandfunk , man müsse überlegen, was von außen getan werden könne, um Stabilität in Syrien herzustellen. Erst in einem nächsten Schritt könne man dann über die Auswirkungen auf die deutsche Asylpolitik nachdenken.

+++ Der UNO-Sicherheitsrat in New York befasst sich mit der Lage in Syrien.

Die Sitzung soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Abend auf Antrag Russlands stattfinden. Assad war mit seiner Familie vor den Aufständischen nach Moskau geflohen. Russland habe ihnen Asyl gewährt, meldeten staatliche Agenturen unter Berufung auf Vertreter des Kremls. Der Iran und Russland waren die wichtigsten Unterstützer des Assad-Regimes in dem jahrelangen syrischen Bürgerkrieg.

+++ Der frühere luxemburgische Außenminister Asselborn wertet Assads Sturz als "herbe Niederlage" und "Erniedrigung" für die langjährige Schutzmacht Russland.

Asselborn sagte im Deutschlandfunk , in Syrien dürfe jetzt kein islamischer Staat entstehen. Der Westen sollte nicht dieselben Fehler wie vormals in Afghanistan begehen. Dort hätten die radikalislamischen Taliban bei ihrer neuerlichen Machtübernahme leere Versprechungen gemacht, sagte Asselborn.

+++ Der Migrationsforscher Gerald Knaus sieht nach dem Sturz des Assad-Regimes die Chance auf eine Entspannung in der Flüchtlingskrise.

"Mittelfristig - sollte Stabilität hergestellt werden - könnte das für die gesamte Flüchtlingssituation, auch in Europa, ein historischer Wendepunkt sein", sagte Knaus dem Magazin "Stern". Wenn es in Syrien wieder sicher sei, würden die Asylanträge in Deutschland und anderen europäischen Ländern zurückgehen. Das könnte die Politik in Europa "dramatisch und positiv verändern" und rechten Kräften das Wasser abgraben, meinte Knaus. Als Beispiel nannte der Migrationsforscher in Deutschland die AfD und in Österreich die FPÖ.

+++ In Deutschland wird darüber diskutiert, ob der Sturz des Assad-Regimes unmittelbare Folgen für syrische Geflüchtete haben sollte.

Der Grünen-Europapolitiker Hofreiter sagte den Funke-Medien, Überlegungen, nun härter gegen syrische Geflüchtete vorzugehen, seien völlig fehl am Platz. Es sei derzeit vollkommen unklar, wie es in Syrien weitergehe. Der SPD-Außenpolitiker Roth warnte im Magazin "Spiegel" vor einer "populistischen Debatte mit dem Tenor: Jetzt müssen alle sofort wieder zurück".

Die stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Lindholz sagte der "Rheinischen Post", wenn es igendwann zu einer Befriedung in Syrien komme, werde für viele Syrer die Schutzbedürftigkeit und damit der Grund für ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland entfallen. Die CSU-Politikerin meinte, Deutschland könne keine weiteren syrischen Flüchtlinge aufnehmen.

+++ Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schmid, sieht zwei Gründe zur Zuversicht, dass sich die Lage in Syrien unter der Führung der aufständischen Islamisten bessern könnte.

Schmid sagte im Deutschlandfunk , zum einen verfolgten die dschihadistischischen Gruppen - anders als etwa der IS - rein nationale Ziele. So gehe es ihnen nicht um die Etablierung einer internationaln islamistischen Gewaltherrschaft, sondern um eine rein nationale Herrschaft in Syrien. Zum anderen hätten sie "offensichtlich in Teilen Abstand genommen" von radikalen islamistischen Vorstellungen. Schmid verwies darauf, dass die Aufständischen andere Religionen eingeladen hätten, die Neuordnung des Landes gemeinsam zu besprechen. Allerdings müsse man abwarten, ob diesen Worten auch Taten folgten, betonte der SPD-Politiker.

+++ Bundeskanzler Scholz hat die Unterstützung bei einem friedlichen Übergangsprozess in Syrien in Aussicht gestellt.

Scholz sagte am Abend in Berlin, nach dem Sturz des Assad-Regimes müssten nun rasch Recht und Ordnung wiederhergestellt werden . Alle Religionsgemeinschaften, alle Volksgruppen und alle Minderheiten müssten geschützt werden. Deutschland werde gemeinsam mit den internationalen Partnern und auf der Basis der einschlägigen UNO-Resolutionen seinen Beitrag zu einer politischen Lösung in Syrien leisten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellte Syrien die Hilfe der Europäischen Union in Aussicht.

