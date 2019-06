Die Hilfsorganisation Grünhelme warnt angesichts der Lage syrischer Flüchtlinge im Libanon vor einer humanitären Katastrophe.

Die libanesische Regierung versuche zunehmend, die Menschen mit Repressalien aus dem Land zu bekommen, sagte Grünhelme-Projektleiter Bethlehem im Deutschlandfunk. Schikanen gegenüber Geflüchteten im Grenzgebiet gebe es seit geraumer Zeit, doch hätten diese jetzt eine neue Qualität erreicht. So gebe es eine neue Anordnung von Innenministerium und Militär, dass sämtliche Flüchtlingsunterkünfte zurückgebaut werden müssten, was einer Zerstörung gleichkomme, betonte Bethlehem. Aktuell seien deshalb etwa 2.500 Familien aus Syrien von der Obdachlosigkeit bedroht, weil Beirut keinerlei Anstrengungen unternehme, alternative Unterbringungsmöglichkeiten bereitzustellen.



Die Geflüchteten sind nach Ansicht der Hilfsorganisation schon jetzt rechtlos. Ihnen würden Lebensmittel vorenthalten und immer wieder gebe es unangemeldete Razzien in den Camps. Die Rückkehr in ihr Heimatland Syrien sei für die Menschen nicht möglich, da diese aus Orten stammten, die sich von Anfang an dem Widerstand gegen das Regime angeschlossen hätten.