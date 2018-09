Angesichts einer drohenden Offensive syrischer Truppen gegen Rebellen in der Region Idlib stellt sich die UNO auf eine Massenflucht ein.

Bis zu 900.000 Menschen könnten davon betroffen sein, sagte der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen, Moumtzis, in Genf. Die Helfer bereiteten sich auch auf den Einsatz von Giftgas vor. Den Konfliktparteien wurden demnach die genauen Koordinaten von Krankenhäusern, Schulen und Flüchtlingscamps genannt, um sie vor möglichen Angriffen zu schützen.



Bundesaußenminister Maas warnte erneut vor den Konsequenzen einer militärischen Auseinandersetzung in Idlib. Derzeit würden diplomatische Gespräche geführt, um zu verhindern, dass es zu einem Desaster komme, sagte der SPD-Politiker nach einem Gespräch mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Maurer, in Berlin.