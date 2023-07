BBC-Sendezentrale in London (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Tayfun Salci)

Das Informationsministerium in Damaskus wirft der öffentlich-rechtlichen Anstalt vor, tendenziös und falsch aus dem Land berichtet zu haben. Wenige Tage vor der Entscheidung hatte die BBC Recherchen zum Drogenhandel in Syrien veröffentlicht. Als Teile des Systems wurden in der Dokumentation auch die syrische Armee und die Präsidentenfamilie Assad genannt.

Die BBC teilte in einem Statement mit, der Sender werde seine unabhängige Berichterstattung ungeachtet der syrischen Anschuldigungen fortsetzen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.