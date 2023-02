Türkisch-syrisches Grenzgebiet

Syriens Präsident Assad spricht in Aleppo mit Bergungsteams. (AFP / -)

Die Staatsmedien berichteten, mit der Hilfe von UNO und dem Roten Kreuz sollten alle Betroffenen die nötige Unterstützung erhalten. Die Präsidentin des Internationalen Roten Kreuzes bereitet in Aleppo bereits Hilfslieferungen vor. Auch WHO-Chef Tedros wird heute dort erwartet. Präsident Assad besuchte in der Stadt Verletzte in einer Klinik und sprach mit Rettungskräften. In Syrien kamen nach offiziellen Angaben rund 3.400 Menschen ums Leben.

In der Türkei stieg die Zahl der Toten nach Angaben von Präsident Erdogan bereits auf mehr als 19.000.

