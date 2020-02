In Syrien sind laut UNO in den vergangenen zwei Monaten mehr als 500.000 Menschen vor den Kämpfen in der Region Idlib geflohen.

Wie das Büro der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe mitteilt, sind 80 Prozent der Betroffenen Frauen und Kinder. Weiter hieß es, die Fluchtbewegung in der Winterzeit verschärfe die schreckliche humanitäre Lage im Nordwesten des Landes. Schon vor zwei Tagen hatte das UNO-Büro erklärt, in Idlib gebe es "keinen sicheren Ort" mehr.



In der Region führen syrische Regierungstruppen mit russischer Unterstützung eine Offensive gegen islamistische Kämpfer. Dabei wurden zuletzt aber auch mehrere türkische Soldaten und zivile Mitarbeiter des türkischen Militärs getötet. Die Türkei unternahm gestern einen Vergeltungsangriff. Der türkische Außenminister Cavusoglu appellierte zudem an Russland, die - wie er es nannte - "Aggression" der syrischen Regierung zu stoppen.