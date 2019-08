Die Rettungsorganisation Weißhelme hält den von Syriens Machthaber Assad angebotenen Fluchtkorridor aus der umkämpften Provinz Idlib und der Stadt Hama für nicht sicher.

Ein Helfer sagte im Deutschlandfunk, Menschen, die in der Vergangenheit über offizielle Wege geflohen seien, seien von Assads Truppen getötet oder inhaftiert worden. Jegliches Vertrauen in die Worte des syrischen Präsidenten sei daher zerstört. Für den Fall einer vollständigen Eroberung der Region erwarten die Weißhelme eine humanitäre Katastrophe. Es sei bekannt, dass die syrische Armee Infrastrukturen vollständig vernichte. Drei Millionen Menschen hätten dann jegliche Lebensgrundlage verloren.



Assad hatte angekündigt, einen Fluchtkorridor für Zivilisten einzurichten, damit sich diese vor den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen in der Provinz Idlib und im Norden von Hama in Sicherheit bringen können. Die Gegend gilt als letzte große Rebellenbastion. Die syrischen Regierungstruppen haben eine Offensive gestartet, um auch dort die Kontrolle zu übernehmen.