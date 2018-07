Einige der aus Syrien geretteten "Weißhelme" dürfen nach Deutschland kommen. Außenminister Maas begründete dies in der "Bild"-Zeitung mit dem "Gebot der Menschlichkeit". Die Mitglieder einer Freiwilligen-Organisation helfen Opfern des syrischen Bürgerkriegs. Weil sie dort nun selbst in Bedrängnis gerieten, wurden sie von der israelischen Armee außer Landes gebracht.

Das israelische Militär sprach von einer "außergewöhnlichen humanitären Geste", die auf Bitten der USA und ihrer europäischen Verbündeten erfolgt sei. Sie ändere nichts daran, dass Israel sich weiter nicht in den syrischen Bürgerkrieg "einmischen" werde. Soldaten nahmen die etwa 800 Mitglieder der syrischen Hilfsorganisation demnach auf den Golanhöhen entgegen, außerdem brachten sie Angehörige der Weißhelme in Sicherheit. Allerdings wurden sie von Israel direkt nach Jordanien gebracht. Dort sollen sie maximal drei Monate bleiben und dann nach Deutschland, Kanada und Großbritannien ausgeflogen werden.



Grund für die Rettung der Zivilschutzhelfer war eine Offensive der Regierungstruppen im Süden Syriens. Seit Juni wurden dadurch tausende Menschen vertrieben. Auch die Weißhelme gerieten in Lebensgefahr. Die Hilfsorganisation kümmert sich seit 2013 vor allem um die Bergung von Menschen aus zerstörten Gebäuden und wurde dabei von den USA und europäischen Ländern finanziell unterstützt. Die US-Regierung äußerte die Befürchtung, dass sie von syrischen Regierungssoldaten angegriffen werden könnten.



Außenminister Maas sagte, die Weißhelme verdienten Bewunderung und Respekt für ihren freiwilligen Einsatz. Die Bundesregierung unterstütze ihre Rettung aus Syrien aus Überzeugung. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sollen rund 50 Weißhelme in Deutschland aufgenommen werden.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.