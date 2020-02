Die syrischen Regierungstruppen haben nach Angaben des Staatsfernsehens die Stadt Sarakeb in der Provinz Idlib eingenommen.

Das Fernsehen zeigte Bilder der nach wochenlanger Bombardierung fast menschenleeren Stadt. Sarakeb liegt an der Kreuzung der beiden wichtigsten Autobahnen Syriens und gilt daher als strategisch wichtiger Ort. In Idlib gehen syrische Regierungstruppen mit russischer Unterstützung gegen die von der Türkei unterstützten islamistischen Milizen vor. Am vergangenen Montag gab es Gefechte zwischen der syrischen und der türkischen Armee. Dabei wurden mehr als 20 Menschen getötet.