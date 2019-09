Das Bundesverkehrsministerium hat Pläne für einen Wandel hin zu einer ökologischen Mobilität in Deutschland ausgearbeitet.

Das meldet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf eine Vorlage des Ressorts für die entscheidende Sitzung des Klimakabinetts. Darin werden Förderungen für die Anschaffung von Elektroautos vorgeschlagen, ebenso für alternative Kraftstoffe und für die Modernisierung des Schienennetzes. So ist etwa eine Kaufprämie für Elektroautos von bis zu 4.000 Euro geplant, wenn das Auto unter 30.000 Euro kostet. Das soll den Markt für kleine E-Autos beleben. Bis 2030 sollen dem Papier zufolge mindestens sieben Millionen Elektroautos in Deutschland fahren.



Insgesamt werden die Kosten bis 2030 mit bis zu 75 Milliarden Euro angegeben.



Der Umweltverband Greenpeace kritisierte die Pläne als "Prämien-Orgie", die Milliarden an Steuergeldern verbrenne, aber nicht einmal die Hälfte der nötigen CO2-Reduktion schaffe.