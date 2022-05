Die WHO macht die Tabakindustrie für erhebliche Umweltschäden verantwortlich. (imago images/Kirchner-Media)

Durch Erzeugung, Konsum und Entsorgung von Tabakprodukten stürben jährlich acht Millionen Menschen, heißt es in dem WHO-Bericht. 600 Millionen Bäume würden vernichtet, 2.000 Quadratkilometer Land geschädigt, große Mengen giftiger Abfälle verursacht und 84 Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Allein der CO2-Ausstoß entspreche einem Fünftel der Emissionen, die durch den globalen Luftfrachtverkehr entstünden. Den Wasserbedarf der Tabakbranche beziffert die WHO auf das Vierfache dessen, was Privathaushalte und Unternehmen in der Bundesrepublik verbrauchen.

Die Weltgesundheitsorganisation warf der Tabakindustrie zudem sogenannte "Greenwashing-Taktiken" vor, um von der Umweltzerstörung abzulenken.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.