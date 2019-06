Der neue Präsident der Bundesärztekammer wirft der CDU eine Blockadehaltung gegen ein Verbot von Tabakwerbung vor.

Großflächige Werbung für Zigaretten verleite auch und gerade junge Menschen zum Rauchen, sagte Reinhardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Damit müsse nun wirklich Schluss sein. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass sich Teile der CDU-Fraktion noch immer gegen diesen überfälligen Schritt sträubten. In Deutschland ist Tabakwerbung an vielen Stellen bereits verboten. Auf Plakaten und im Kino gibt es sie noch.



Es ist den Angaben zufolge das letzte Land in der EU, das noch großflächige Werbung für Zigaretten zulässt