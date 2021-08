Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hat das Fehlen von Kita-Plätzen in Deutschland beklagt.

Nach ihren Worten zeigt sich darin eine mangelnde Gleichberechtigung. Zwar gebe es einen Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren, aber in manchen Städten bekämen bis zu 20 Prozent der Familien keinen Kitaplatz, führte sie in der sogenannten "Tachles-Arena" aus, einer Sendung des Zentralrats der Juden. Es betreffe zwar Mutter und Vater zusammen, am Ende aber meistens die Frauen. Das führe wiederum dazu, dass es etwa nach wie vor Lohnungleichheit gebe.



Die Sendung hatte vor einer Woche bereits für Diskussionen gesorgt. Baerbock hatte einen rassistischen Ausdruck für schwarze Menschen benutzt, um über Rassismus in Schulen zu sprechen. Dafür bat sie um Entschuldigung. Für die Ausstrahlung wurde der Begriff nun mit einem Piepton überlagert.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.