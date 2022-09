Bericht der EU-Kommission

Die Landwirtschaft wird vor allem für die steigende Nitratbelastung des Grundwassers verantwortlich gemacht. (dpa / picture alliance / Patrick Pleul)

In einer Auswertung der Brüsseler Behörde heißt es, nur gut acht Prozent aller Oberflächengewässer seien hierzulande in einem guten ökologischen Zustand. Damit seien die Umweltziele in diesem Bereich bis zum vergangenen Jahr nicht erreicht worden und könnten voraussichtlich auch in den kommenden Jahren verfehlt werden. So bleibe etwa die Wasserverschmutzung durch Nitrate etwa infolge intensiver Düngung besorgniserregend. Fortschritte registrierte die Kommission hingegen bei der Luftqualität, dem Abfallmanagement und den Klimazielen.

Demnach wurden 2020 keine Feinstaub-Grenzwerte mehr überschritten. Und bei der Wiederverwertung von Abfall nehme Deutschland sogar eine Führungsrolle ein.

