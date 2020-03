Unter Kritik internationaler Wahlbeobachter hat die islamisch geprägte Republik Tadschikistan in Zentralasien ein neues Parlament gewählt.

Knapp fünf Millionen Menschen waren aufgerufen, 63 Abgeordnete für die kommenden fünf Jahre zu bestimmen. Nach offiziellen Angaben wurde die Beteiligung an der Abstimmung mit mehr als 75 Prozent angegeben. Ein Ergebnis wurde noch nicht veröffentlicht; es wird aber mit einem deutlichen Sieg der Partei von Präsident Rachmon gerechnet. Bei ihm konzentriert sich die Macht. Der 67-Jährige regiert seit mehr als 25 Jahren. Ihm wird ein Hang zum Personenkult nachgesagt. Im Parlament sitzen ausschließlich ihm treu ergebene Kräfte. Nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gibt es in Tadschikistan weder eine funktionierende Opposition noch unabhängige Medien. Viele Oppositionelle und Menschenrechtler sind im Gefängnis.