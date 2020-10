In Tadschikistan hat der seit mehr als drei Jahrzehnten autoritär herrschende Staatschef Rachmon die Präsidentschaftswahl gewonnen.

Wie die zuständige Kommission in der Hauptstadt Duschanbe mitteilte, erhielt er nach vorläufigen Ergebnissen knapp 91 Prozent der Stimmen. Damit kann der 68-Jährige erneut sieben Jahre im Amt bleiben. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat bisher noch keine Wahl in Tadschikistan als demokratisch anerkannt.

