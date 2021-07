Angesichts der anhaltenden Kämpfe in Afghanistan zwischen Sicherheitskräften und den radikal-islamischen Taliban mobilisiert das Nachbarland Tadschikistan 20.000 Militärreservisten zum Schutz der Grenze.

Präsident Rachmon ordnete die Einberufung an, nachdem am Sonntag mehr als 1.000 afghanische Sicherheitskräfte vor heranrückenden Taliban über die Grenze geflohen waren. Zudem besprach er telefonisch die Lage mit Verbündeten in der Region, darunter mit Russlands Präsident Putin. Dieser sicherte Rachmon demnach Unterstützung bei der Grenzsicherung zu, wenn dies nötig sein sollte. Russlands größte Auslandsmilitärbasis liegt in Tadschikistan.



Die Taliban hatten in Afghanistan zuletzt dutzende Bezirke zurückerobert. Beobachter befürchten, dass sie nach dem vollständigen Abzug der Nato-Streitkräfte wieder die Macht in dem Land übernehmen könnten.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.