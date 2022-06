Eine Trauerandacht für vier Soldaten aus Lwiw. Täglich sollen bis zu 100 ukrainische Soldaten getötet werden. (Deutschlandradio / Björn Blaschke)

Zudem gebe es jeden Tag etwa 500 Verletzte in den ukrainischen Einheiten, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow. Vor allem die Lage an den Frontlinien in der östlichen Donbass-Region sei schwierig. Der Westen habe der ukrainischen Armee inzwischen soviel Munition geliefert, dass der aktuelle Bestand höher sei als zu Kriegsbeginn am 24. Februar, schrieb Resnikow auf Facebook. Es seien auch hunderte Panzer und Schützenpanzer zur Unterstützung der Ukraine bereitgestellt worden.

Die Gefechte rund um die Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk halten indes unvermindert an. Es sind die letzten Ortschaften der Region Luhansk, die Russland noch nicht erobert hat. Die Einnahme der beiden Städte würde den russischen Streitkräften ermöglichen, die Großstadt Kramatorsk in der Region Donezk anzugreifen.

