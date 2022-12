Lockerbie-Attentat

Die abgestürzte Pan-Am-Maschine des Lockerbie-Attentats im Dezember 1988 (AP/Keystone via dpa (Archivbild))

Bei der Anhörung in Washington beschuldigte die Staatsanwaltschaft den Tatverdächtigen tunesisch-libyscher Herkunft der - Zitat - "Zerstörung eines Flugzeugs mit Todesfolge". Sie will lebenslange Haft für den 71-Jährigen fordern.

Der Mann war unter noch unklaren Umständen an die USA überstellt worden. Zuvor befand er sich wegen anderer Straftaten in Libyen in Haft. Er soll die Bombe gebaut haben, mit der im Dezember 1988 ein US-Passagierflugzeug über dem schottischen Ort Lockerbie in die Luft gesprengt wurde. Damals waren 270 Menschen getötet worden. Im Jahr 2001 war bereits ein früherer libyscher Geheimdienstoffizier verurteilt worden. Libyen hatte im Jahr 2003 die Schuld an dem Anschlag eingeräumt und 2,7 Milliarden Dollar an die Hinterbliebenen der Opfer gezahlt.

