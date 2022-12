Anschläge auf Synagogen

In der Nacht vom 17.11. auf den 18.11. gab es laut NRW-Innenminister Reul nicht nur einen Angriff auf den Gebäudekomplex der Alten Synagoge Essen, sondern noch weitere mutmaßlich antisemistische Vorfälle im Ruhrgebiet (imago / Gottfried Czepluch)

Das berichtet das ARD-Fernsehen unter Berufung auf Sicherheitskreise. Der Generalbundesanwalt prüfe derzeit die Übernahme der Ermittlungen; es gehe um Staats-Terrorismus.

Im Fokus steht ein Deutsch-Iraner, der per internationalem Haftbefehl gesucht wird und sich offenbar in den Iran abgesetzt hat. Die Ermittler sehen einen Zusammenhang zwischen den Schüssen auf die Alte Synagoge in Essen, dem versuchten Brandanschlag auf die Synagoge in Bochum und der Anstiftung zu einem Brandanschlag auf die Dortmunder Synagoge Mitte November.

Auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, ist offenbar gefährdet. Es gebe Anhaltspunkte, dass die Gruppe Schuster ausspähen wollte, berichtet "Kontraste".

Diese Nachricht wurde am 02.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.