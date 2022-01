Geiselnahme in Synagoge im US-Bundesstaat Texas: Täter war bei MI5 bekannt (Brandon Wade/AP/dpa)

Wie die BBC und die Nachrichtenagentur PA berichten, wurde der Mann 2020 vom Inlandsgeheimdienst MI5 als sogenannte Person von Interesse eingestuft. Zur Zeit seiner Ausreise in die USA sei der 44-Jährige aber nicht mehr als Gefahr eingestuft worden.

Der Brite aus der Nähe von Manchester hatte in der US-Stadt Colleyville nahe Dallas vier Menschen in seine Gewalt gebracht. Er wurde von einem Einsatzkommando getötet. Die Geiseln konnten sich befreien und blieben unverletzt. In Großbritannien sind im Zusammenhang mit dem Fall weiter zwei Jugendliche in Gewahrsam.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.