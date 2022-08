Gestiegene Lebenshaltungskosten

Tafel-Gründerin Werth beobachtet eine deutlich gestiegene Nachfrage bei den Tafeln in Deutschland (picture alliance / dpa / Felix Kästle)

Werth sagte im Deutschlandfunk , die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung kämen nur bei denjenigen an, die ohnehin schon ausreichend verdienten. Es brauche eine Energiepauschale für alle und ein deutlich höheres Bürgergeld. Eine Herabsenkung der Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel sei nicht sinnvoll, weil arme Menschen ohnehin keine Kaufkraft hätten.

Bei den Tafeln beobachtet Werth nach eigenen Angaben den höchsten Andrang seit ihrer Gründung in den Neunzigerjahren. In Berlin seien im letzten Jahr insgesamt 40.000 Kunden mit Lebensmitteln versorgt worden, in diesem Jahr seien es doppelt so viele. Besonders auffällig sei dabei, dass neben vielen Flüchtlingen aus der Ukraine vermehrt auch Angehörige aus der Mittelschicht die Angebote der Tafeln wahrnähmen.

