Der Bundesverband der Tafeln in Deutschland hat zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Armut aufgerufen.

Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" forderte Verbandschef Brühl die Berufung eines Armutsbeauftragten durch die Bundesregierung sowie in allen 16 Landesregierungen. Es reiche nicht aus, wenn sich beispielsweise Bundesgesundheitsminister Spahn mit einer Sozialhilfeempfängerin treffe. Brühl ging auch noch einmal auf die Kritik an der Essener Tafel in diesem Frühjahr wegen des Aufnahmestopps für Ausländer ein. "Die Probleme sind geblieben, die Empörungskarawane ist weitergezogen." Der seinerzeit kritisierte Leiter der Essener Tafel, Jörg Sartor, sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in der vergangenen Woche: "Die Diskussion über Verteilung war überfällig in Deutschland." Durch den Aufnahmestopp für Ausländer habe man dort ein Verhältnis von 50:50 geschaffen.



Der Bundesverband der Tafeln verweist auch darauf, dass wegen der steigenden Mieten bei vielen Menschen das Geld für Lebensmittel knapper werde. Nach den Worten von Brühl müssten sich viele mittlerweile fragen: "Zahle ich meine Miete oder esse ich?" Besonders Rentner seien betroffen. Deren Anteil an den Tafel-Kunden habe sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.