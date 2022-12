Mitarbeiter an Belastungsgrenze

Tafeln werden 50 Prozent stärker in Anspruch genommen

Die Tafeln in Deutschland sind nach eigenen Angaben in diesem Jahr durchschnittlich 50 Prozent stärker in Anspruch genommen worden als 2021. Der Vorsitzende der Organisation "Tafel Deutschland", Brühl, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, insgesamt kämen mehr als zwei Millionen Menschen.

30.12.2022