DGB-Vorsitzende Fahimi spricht auf der 1.-Mai-Demonstration in Hannover

Fahimi forderte eine "Tarifwende". Nur noch gut die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland falle unter den direkten Schutz eines Tarifvertrags, sagte die DGB-Vorsitzende. "Tarifflucht" der Arbeitgeber verursache jedes Jahr einen volkswirtschaftlichen Schaden von 130 Milliarden Euro. Tarifverträge machten Beschäftigte zu freien Menschen in der Arbeitswelt, sagte Fahimi.

Zum heutigen Tag der Arbeit gibt es bundesweit Demonstrationen für bessere Arbeitsbedingungen. Auch zahlreiche führende Politiker halten Reden auf den Mai-Kundgebungen - etwa der SPD-Vorsitzende Klingbeil bei Veranstaltungen in Chemnitz und Görlitz, Bundesarbeitsminister Heil in Dresden.

Polizei befürchtet Ausschreitungen

Unter anderem in Berlin und Hamburg befürchtet die Polizei Ausschreitungen bei Demonstrationen mit Linksautonomen. In der Hauptstadt sind mehr als 5.000 Beamte aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz, vor allem wegen der so genannten "Revolutionären 1.-Mai-Demo" am Abend in Kreuzberg und Neukölln.

In Berlin befürchtet die Polizei, dass die Demonstrationen und Kundgebungen zum 1. Mai für israelfeindliche Aktionen missbraucht werden könnten. Aufgrund der aktuellen Situation mit den Kriegen in Nahost und in der Ukraine rechne man mit einer komplexen Versammlungslage.

Tag der Arbeit

Der Tag der Arbeit geht auf einen Arbeiteraufstand in den USA zurück. Am 1. Mai 1886 demonstrierten Hunderttausende für einen Acht-Stunden-Tag, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. In der Folge kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Auch im Gedenken an die Opfer beschlossen internationale Gewerkschaften und Arbeiterparteien drei Jahre später in Paris, den 1. Mai für internationale Demonstrationen zu nutzen. Die SPD machte das Datum dann 1890 im Deutschen Reich zum Tag der Arbeiterbewegung.

