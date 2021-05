Zum Tag der Arbeit haben die Gewerkschaften eine gerechte Lastenverteilung in der Corona-Pandemie gefordert. Auch die drei Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten von Union, SPD und Grünen präsentierten sich auf Kundgebungen am heutigen 1. Mai.

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, sagte in Hamburg, man lasse nicht zu, dass Arbeitgeber die Pandemie als Vorwand für Job-Abbau, Betriebsverlagerungen und Lohn-Dumping missbrauchten. Durch solidarisches Handeln sei es bisher gelungen, das Schlimmste zu verhindern. Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte hätten dafür gekämpft, dass soziale Härten abgefedert und viele Jobs gesichert worden seien.



Die Vorsitzende der Gewerkschaft Bildung und Erziehung, Tepe, forderte anlässlich des Tags der Arbeit eine Bildungsoffensive für Deutschland. Sie sagte in Bremen, die Corona-Krise habe für altbekannte Probleme im Bildungsbereich wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Werneke, rief dazu auf, noch bis zur Bundestagswahl im September die Arbeits- und Lebensbedingungen vieler Menschen durch ausstehende Gesetzesvorhaben zu verbessern.

"Es reicht nicht, Pflegekräften zuzuklatschen"

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, und ihre Konkurrenten von Union und SPD, Laschet und Scholz, warben um mehr Anerkennung für gesellschaftsrelevante Berufe. Baerbock etwa machte auf einer DGB-Veranstaltung in Potsdam auf die Situation von Pflegekräften aufmerksam. Sie betonte, es reiche nicht, ihnen zuzuklatschen oder als Politikerin Danke zu sagen - und wenn alle geimpft seien, dann gehe man dann einfach zum Zustand davor zurück.



Vizekanzler Scholz forderte ebenfalls in Potsdam, es müssten Konsequenzen aus der Corona-Pandemie gezogen werden. Er sagte mit Blick auf Kurzarbeit, Entlassungen und ungleiche Löhne, es könne nicht bei dem bleiben, wie es sei. - Sowohl Scholz als auch Baerbock treten bei der Bundestagswahl als Direktkandidaten ihrer Parteien gegeneinander in Potsdam an.

Laschet sieht Anerkennung auch über Tarifbindung

Auf einer Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Düsseldorf sagte der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen und in schlecht bezahlten Jobs leisteten zum Teil die größte Arbeit. Anerkennung für diese Berufe äußere sich etwa über die Tarifbindung.



Bundeskanzlerin Merkel dankte in ihrem wöchentlichen Video-Podcast den Bürgerinnen und Bürgern für ihren Einsatz und ihre Geduld in der Corona-Pandemie. Gerade Berufe, die sonst nicht solche Aufmerksamkeit bekämen, hätten das Land am Laufen gehalten.

