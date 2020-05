Welch ein bitteres Frühlingsmärchen: Es war einmal, so beginnt zwar auch diesmal die aktuelle Version am 1. Mai, dem Tag der Arbeit -doch: Nichts ist mehr wie es einmal war. Oder deutlicher: Aus der Traum vom ungebremsten Wachstum, von unendlichen Freiheitsrechten, ja eigentlich von allem, was unser Leben in dieser scheinbar unanfechtbarsten Demokratie der deutschen Geschichte so lebens- und liebenswert machte.

Jetzt ist Schluss mit lustig, wir alle sind urplötzlich aus unserer mehrheitlich gefühlten Komfortzone gestoßen worden. Eine unsichtbare, darum aber besonders schmerzlich fühlbare Weltmacht bestimmt derzeit unser aller Schicksal. Ihr Name: Corona-19. Um auf den heutigen Tag zu kommen: Dieser Virus hat nicht uns Deutsche sondern die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Angesichts der urplötzlich wieder rasant gestiegenen Arbeitslosigkeit hierzulande, wirkt der Begriff Tag der Arbeit geradezu zynisch.

Einschränkung der Versammlungsfreiheit schmerzlich spürbar

Natürlich: Die Bundesregierung, die uns zunächst zu Bürgern einer Sperrzone gemacht hat, konnte zumindest aus medizinischen Gründen gar nicht anders agieren. Sie hat nicht einmal von der temporären Aufkündigung der bisher als unantastbar geltenden Grundrechte in der Verfassung zurückgeschreckt. Dazu gehört eben auch das Recht auf freie Versammlung der Bürger. Gerade heute, am 1. Mai, wird diese Einschränkung besonders schmerzlich spürbar.

Da kommen die ambivalenten Vorzüge der digitalen Möglichkeiten zum Zuge. Selbst der DGB-Chef Hoffmann mailte die Mut machende Parole, in der Solidarität sei niemand allein. Virtuell gesehen mag er Recht haben. Doch wie ist es tatsächlich um den Begriff Solidarität in unserer Gesellschaft bestellt?

Das Lob der Kurzarbeit muss sich noch beweisen

Im Augenblick wird gerade das Hohelied von der Kurzarbeit gesungen. So bleibe doch zumindest der jeweilige Arbeitsplatz gesichert. Ob das in der Praxis sich wirklich als wahr erweist, wird man erst nach der Krise wissen. Noch hat niemand in dieser Marktwirtschaft das verbriefte Recht auf die Rückkehr an seine Stelle von vorher. Ganz davon abgesehen, dass die aktuelle Insolvenztabelle auch das Aus für manche Betriebe andeuten kann.

(Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)

Keine Frage: Die deutsche Volkswirtschaft steht vor der schlimmsten wirtschaftlichen Krise seit Gründung unseres Staates. Ein Minuswachstum von mehr als sechs Prozent hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für das laufende Jahr angekündigt. Sollte es so kommen, wird das unsagbar schlimme Konflikte nach sich ziehen. Dabei sei angefügt: Mit den finanziellen Not- und Sonderleistungen hat die Bundesregierung einen kaum erwarteten Kraftakt hingelegt, den man nur loben kann. Wenngleich sich schon einmal die Frage erhebt, warum denn die Unsumme von 156 Milliarden Euro mit nicht einem Cent für den Extraetat in Sachen Klimawandel parat war.

Das Schweigen der Gewerkschaften zu Beginn der Krise

Doch das Geld ist jetzt und erstaunlich schnell auf den Privatkonten Betroffener angekommen, was zumindest zunächst einmal die größten Härten abgeschwächt. In diesem Zusammenhang sei auch einmal nicht zu vergessen, dass zu Beginn der Krise relativ wenig von Gewerkschaftsseite zu hören war. Zu Zeiten von Heinz-Oskar Vetter und Ernst Breit wäre das nicht passiert.

Dass es heute auch einige unruhige Demonstrationen mit Polizeieinsatz und gewalttätigen Übergriffen gab, ist gleichermaßen bedauerlich wie nicht verwunderlich. Nicht alle in dieser jahrzehntelang freiheitsgarantierenden Republik wollen offenbar die neuen Einschränkungen brav hinnehmen. Sie haben ihre eigene Auslegung des Begriffes Solidarität.