Zum ersten Mal seit über 70 Jahren wird der Deutsche Gewerkschaftsbund den heutigen Tag der Arbeit ohne Großkundgebungen auf den Straßen begehen.

Wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus soll es stattdessen einen dreistündigen Livestream unter dem Motto "Solidarisch ist man nicht alleine" geben, wie der DGB mitteilte.



In Nordrhein-Westfalen haben mehrere Kommunen kleinere Kundgebungen zum 1. Mai erlaubt. Teilweise setzten die Anmelder die Genehmigungen gerichtlich durch.



Anhänger der linken Szene in Berlin wollen trotz der Corona-Auflagen auf die Straße gehen. Für die dezentrale Aktion im Stadtteil Kreuzberg sollten kurzfristig im Internet die Treffpunkte bekanntgeben werden, heißt es. Bereits am Abend versammelten sich dutzende Menschen in Friedrichshain. Die Polizei schritt ein. Der Berliner Senat warnte, man werde keine größeren Menschenansammlungen tolerieren.