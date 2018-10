Mit einem Gottesdienst im Berliner Dom haben die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit begonnen.

Der evangelische Bischof Dröge rief zu Engagement für eine soziale Einheit in Deutschland auf. Nur wenn alle mitgenommen würden, sichere man den sozialen Frieden in Deutschland. Der katholische Berliner Erzbischof Koch mahnte in seiner Predigt Lernbereitschaft an. Dazu gehörten auch die Auseinandersetzung und der Austausch mit Menschen, deren Lebensart und -kultur einem zunächst fremd erschienen. An dem Gottesdienst nahmen unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Schäuble, Bundeskanzlerin Merkel und der Präsident des Verfassungsgerichts, Voßkuhle, teil. Anschließend findet in der Staatsoper unter den Linden ein Festakt statt. Die Bevölkerung ist eingeladen, auf dem Bürgerfest zwischen Bundestag und Straße des 17. Juni mitzufeiern. Den Abschluss bildet am Abend ein Konzert vor dem Brandenburger Tor.