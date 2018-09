In Berlin beginnt heute Abend mit einem klassischen Konzert das dreitägige zentrale Fest zum Tag der Deutschen Einheit.

Nach der Eröffnung durch Berlins Regierenden Bürgermeister Müller wird am Brandenburger Tor die Sopranistin Ilkin Alpay zusammen mit der Neuen Philharmonie auftreten. Bis zum 3. Oktober sind die Bundesländer mit Ständen auf dem Festgelände am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni vertreten. Weiter gibt es unter anderem Fotoausstellungen und eine Geschichtsmeile.



Die offizielle Feier zum 3. Oktober erfolgt jedes Jahr in dem Land, das gerade den Bundesratspräsidenten stellt.



Die Vorsitzende der Linkspartei, Kipping, forderte mehr gleichberechtigten Austausch zwischen Ost- und Westdeutschen. Sie sagte der "Berliner Zeitung", gut wäre, wenn das Selbstverständliche nachgeholt würde, das in den 90er-Jahren zu oft versäumt worden sei: nämlich voneinander zu lernen und den jeweils anderen Erfahrungen zuzuhören.