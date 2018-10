Wie wir wurden, was wir sind - das ist auch an diesem Tag der Deutschen Einheit das Thema. Und es war Bundestags-Präsident Wolfgang Schäuble, dem als zentralen Festredner gelang, was weit über deutsch-deutsches Routinepathos hinausreichte. Gefühle seien nicht justiziabel, sagte Schäuble. Niemals. Den Zusammenhalt der offenen Gesellschaft dürfe man nicht aus den Augen verlieren. Und niemand habe das Recht zu behaupten, er allein vertrete das Volk.

Schäuble: Wiedervereinigung als Verpflichtung

Schäubles ebenso ziviler und wie gelassener Ton war an bestens bekannte politische Schlichtheitsgiganten adressiert - deutlich und ohne die drei Buchstaben AfD konkret zu nennen. Wer meine, das Volk in Stellung bringen zu müssen gegen politische Gegner, gegen vermeintliche und tatsächliche Minderheiten und gegen die vom Volk Gewählten, der sei populistisch anmaßend.

Es hat der Zeitzeuge Wolfgang Schäuble gesprochen, einer der zentralen Macher der deutschen Einheit und des dazugehörigen Einheitsvertrages. Es sprach der Mann, der durchaus einräumt: "Wir sind doch damals vor mehr als 28 Jahren in die Situation hineingestolpert mit allen Risiken!" Seine Rückbesinnung hat einen weiteren Horizont. Seine Vermessung der kleinen deutschen aktuellen Welt kann darum gegenwärtig und ruhig sein. Seine Verpflichtung für die Zukunft, das ist das Geschenk der Wiedervereinigung. Und Schäuble zitiert den Historiker Fritz Stern, der als Zwölfjähriger wegen seiner jüdischen Abstammung aus Breslau fliehen musste und die Wiedervereinigung eine "zweite Chance" genannt hat. "Ihr", so Schäuble, "sind wir verpflichtet!".

Gefährdete Erinnerung

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller als diesjähriger Gastgeber der Einheitsfeiern kam auf Chemnitz zu sprechen - auf Menschen, die durch die Straßen ziehen, gegen Flüchtlinge und Ausländer hetzen und Antisemitismus zur Schau stellen. Niemand, das war Müllers zentrale Einheits-Tages-Botschaft, müsse, um Kritik zu äußern, mit Rechtspopulisten und Rechtsextremisten mitlaufen. Niemand.

Erinnerung ist gefährdet. Die Erinnerung an die Kraft und den Mut der Menschen, die in der DDR in einer überhaupt nicht selbstverständlichen friedlichen Revolution die Freiheit errungen haben. Und gefährdet ist auch die Erinnerung an die deutsche Geschichte zuvor. Zu kurz aber springt, wer gigantisch schlicht den Osten als Projektionsfläche missbraucht, auch um sich der eigenen Vortrefflichkeit zu versichern. Und zu kurz springt, wer wirkliche Konflikte hysterisiert, statt zu beschreiben und politisch zu bearbeiten.

Gefährdeter Rechtsstaat

Wie wir wurden, was wir sind - der Festakt versuchte eine aktuelle Antwort zu geben. Während weitere Details über die mutmaßlichen Rechtsterroristen aus Chemnitz an die Öffentlichkeit gelangen. Sie wollten sich, so der Verdacht, Schusswaffen beschaffen. Ihr Ziel sei, so lassen Fahnder wissen, "ein anderes Land".

Es fällt schwer, die Welt der Einheits-Feier und die überhaupt noch nicht geklärte Welt der mutmaßlichen Rechtsterroristen zusammen zu erfassen. Das aber ist die deutsche Wirklichkeit heute. Von einer anwachsenden rechtsextremistischen Szene mit einer Homebase in Sachsen berichten Beobachter seit Jahren. Wurden sie immer angemessen gehört? Haben Verantwortliche in Politik und Justiz und Polizei immer hören wollen?

Diese deutschen Fragen bleiben für den Moment noch unbeantwortet. Dass sie sich eines Tages in diesem Land so stellen würden, hat wohl kaum jemand erwartet. Noch einmal Wolfgang Schäuble: "Wer immer am Rechtsstaat und dem staatlichen Gewaltmonopol rüttelt, legt Hand an unsere Ordnung!" Dann, so ließe sich fortführen, ist das nicht mehr dieses Land.

Birgit WentzienBirgit Wentzien wurde 1959 in Hamburg geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München sowie ein Studium der Kommunikationswissenschaften und Politologie an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität. Es folgte 1985 bis 1986 ein Volontariat beim SDR in Stuttgart, wo sie bis 1992 als Redakteurin, Moderatorin und Autorin im Bereich Politik tätig war. 1993 ging sie als Korrespondentin nach Berlin, wo sie ab 1999 als stellvertretende Leiterin, ab 2004 als Leiterin des SWR-Studios Berlin amtierte. Seit 1. Mai 2012 ist Birgit Wentzien Chefredakteurin des Deutschlandfunk.