In Berlin haben die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Zunächst empfing der Regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, Bundespräsident Steinmeier und Vertreter der Verfassungsorgane im Roten Rathaus. Anschließend begann ein Gottesdienst, später folgt ein Festakt in der Staatsoper. Zu einem Bürgerfest rund um das Brandenburger Tor werden mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher erwartet. Abends gibt es dann noch ein Konzert.

Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhlke, trugen sich im Roten Rathaus in das Goldene Buch Berlins ein. Anschließend begaben sie sich zum Berliner Dom in einen ökumenischen Gottesdienst. Dort standen unter dem Motto "Nur mit euch" Menschen im Vordergrund, die entweder selbst am Rande der Gesellschaft stehen oder über ihre Arbeit mit Armen, Geflüchteten oder Obdachlosen in besonderer Weise verbunden sind.

Bischof warnt vor Fliehkräften

Berlins evangelischer Bischof Markus Dröge erinnerte in seinem Grußwort daran, dass die Mauer inzwischen länger weg sei, als sie gestanden habe. Eine ganze Generation kenne die Mauer nur noch aus den Geschichtsbüchern. Ost- und Westdeutschland seien zusammengewachsen. Trotz der heutigen Selbstverständlichkeit der staatlichen Einheit entstünden jedoch wieder "Fliehkräfte, die unsere Gesellschaft auseinandertreiben" wollten, sagte er. Einheit bedeute daher nicht nur die Einheit von Ost und West, sondern auch die soziale Einheit des Landes.

Die Ehrengäste, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sitzen bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit zu Beginn eines ökumenischen Gottesdienstes im Berliner Dom (Michael Kappeler / dpa)

Der katholische Erzbischof Heiner Koch mahnte in seiner Predigt Lernbereitschaft an. "Wer nicht die Grenzen seines Wissens, Fühlens und Handelns in aller Bescheidenheit anzuerkennen weiß, wer sich und seine Überzeugung für absolut hält und sich nicht als veränderungsnotwendig wahrnimmt, der ist mitten im Leben tot", sagte er und hinzu: "Eine Gesellschaft, die nicht lernfähig ist, erfriert und erstarrt.

Kretschmer nennt Beurteilung der Einheit im Osten "schief"

Im Vorfeld der Feiern bezeichnete Sachsens Ministerpräsident Kretschmer die Deutsche Einheit als größte patriotische Leistung. Zugleich beklagte der CDU-Politiker eine Schieflage bei der Beurteilung der Lage in den ostdeutschen Bundesländern. "Nie ging es uns in den neuen Ländern so gut, nie war unsere Lebenserwartung so hoch und nie stand uns die Welt so offen wie heute", sagte Kretschmer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff, ebenfalls CDU, kritisierte beim Thema Rechtsextremismus eine zu einseitig negative Berichterstattung in den Medien zu Lasten des Ostens. Dabei erinnerte er an Vorfälle im Westen, etwa in Kandel und in Dortmund, wo sich Nazis ohne bürgerliche Gegenreaktion in den Straßen bewegt hätten. Darüber rede nur niemand mehr, sagte Haseloff den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Demos in Berlin und München

In Berlin haben rechtsextreme Gruppen zwei Demonstrationen angemeldet. Mehrere Bündnisse haben zu Gegenveranstaltungen aufgerufen. In München ist heute unter dem Motto "Ausgehetzt" außerdem eine Kundgebung gegen rechts geplant.

Der Deutschlandfunk überträgt den Festakt ab 12 Uhr live im Radio.