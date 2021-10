Zum Tag der Deutschen Einheit wird es heute einen zentralen Festakt in Halle an der Saale geben.

Die größte Stadt Sachsen-Anhalts ist in diesem Jahr Ausrichter, weil das Bundesland derzeit den Vorsitz im Bundesrat innehat. Die Feierlichkeiten werden mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pauluskirche eröffnet. Im Anschluss wechseln die Gäste in die Händel-Halle. Dort will Bundeskanzlerin Merkel eine Rede halten. Zu dem Festakt werden unter anderen Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Schäuble und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff erwartet.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.