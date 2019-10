Mit einem Festakt in Kiel werden die Feierlichkeiten zum 29. Jahrestag der Deutschen Einheit fortgesetzt.

An der Zeremonie in der schleswig-holsteinischen Hauptstadt nehmen unter anderen Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel sowie Bundestagspräsident Schäuble und Verfassungsgerichtspräsident Voßkuhle teil.



Zum seit gestern laufenden Bürgerfest in Kiel erwarten die Veranstalter insgesamt eine halbe Million Besucher. Die zentrale Feier zur Deutschen Einheit findet jeweils in dem Bundesland statt, das den Vorsitz im Bundesrat inne hat. Das ist derzeit Schleswig-Holstein.



Parallel zum Tag der Deutschen Einheit laden rund 1.000 muslimische Gemeinden in der Bundesrepublik zum Tag der offenen Moschee ein. Der Koordinationsrat der Muslime rechnet mit etwa 100.000 Gästen. Im Gegensatz zu den Vorjahren soll es diesmal keine zentrale Veranstaltung zum Tag der offenen Moschee geben.