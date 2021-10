Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrer Rede zum Tag der Deutschen Einheit dazu aufgerufen, die Erfahrungen ehemaliger DDR-Bürger nicht zu ignorieren oder zu vergessen.

Beim Festakt in Halle an der Saale sagte die Kanzlerin, die selbst in der DDR aufgewachsen ist, die Gestaltung Deutschlands sei auch 31 Jahre nach der Revolution kein abgeschlossener Prozess. Unter Bezugnahme auf persönliche Erlebnisse kritisierte sie Haltungen in Westdeutschland, die das Leben in der DDR als Ballast begreifen würden. Zudem zog sie Sichtweisen in Zweifel, wonach es zwei Sorten von Bundesdeutschen gebe, die echten aus dem Westen und die angelernten aus dem Osten, die ihre Zugehörigkeit jeden Tag aufs Neue beweisen müssten. Bis heute werde zu wenig gesehen, dass die Wiedervereinigung für die allermeisten in Westdeutschland im Wesentlichen bedeutete, dass es weiterging wie zuvor, während sich für Ostdeutsche fast alles veränderte: Politik, Arbeitswelt, Gesellschaft, betonte Merkel.



Zum Abschluss der Feierlichkeiten gab es am Abend eine Multimedia-Präsentation mit 200 Drohnen, die das traditionelle Abschlussfeuerwerk ersetzte.

