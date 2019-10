Bundeskanzlerin Merkel hat die Bundesbürger zum Tag der Deutschen Einheit aufgerufen, mehr persönliche Verantwortung für Freiheit und Demokratie zu übernehmen.

Da die DDR den Menschen die Möglichkeit genommen habe, über wichtige Fragen des Lebens selbst zu entscheiden, diente der Staat als fast perfekte Entschuldigung für eigene Unzulänglichkeiten, sagte sie beim zentralen Festakt zum 3. Oktober in Kiel. Auch heute sei zu beobachten, wie viele Deutsche die Ursache für Schwierigkeiten vor allem und zuerst beim Staat und den sogenannten Eliten suchten. So zu denken, führe jedoch ins Elend. Der freiheitliche, demokratische Rechtsstaat seien wir alle, betonte Merkel. Weiter sagte sie, es sei zwar notwendig, offen, lebendig und kontrovers zu diskutieren, doch müsse das nach den Spielregeln des Grundgesetzes geschehen. Und das bedeutet, nein zu Intoleranz, Ausgrenzung, Hass und Antisemitismus.



Zum Bürgerfest in Berlin kamen tausende Menschen auf das Gelände am Brandenburger Tor.