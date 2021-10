In Halle an der saale in Sachsen-Anhalt finden heute die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel werden zum Festakt in der Georg-Friedrich-Händel-Halle erwartet. Höhepunkt ist die Rede der Kanzlerin. Das große Bürgerfest mit hunderttausenden Besuchern entfällt auch in diesem Jahr - wegen der Corona-Pandemie.

Vor dem Festakt mit vielen hochrangigen Politikern in der Händel-Halle wird ein ökumenischer Gottesdienst in der Pauluskirche gefeiert, an dem neben Merkel unter anderem auch Steinmeier, Bundestagspräsident Schäuble und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff teilnehmen werden. Die Feierlichkeiten und der Gottesdienst werden ab 10 Uhr live im ARD-Fernsehen und im ZDF übertragen. Sachsen-Anhalt hat zur Zeit den Vorsitz im Bundesrat inne und richtet deshalb die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus.



Zum Abschluss wird am Abend eine Multimedia- und Drohnenshow mit 200 Drohnen dargeboten, die das traditionelle Feuerwerk ersetzen soll. Wegen der Corona-Pandemie entfällt das große Bürgerfest mit hunderttausenden Besuchern. In Halle fand zudem in den vergangenen beiden Wochen eine Freiluftausstellung statt. Auf dieser sogenannten Einheitsexpo präsentierten sich die Bundesländer in gläsernen Kuben.

