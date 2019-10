Bundespräsident Steinmeier hat sich mit Blick auf den morgigen Tag der Deutschen Einheit gegen das Aufrechnen regionaler Unterschiede ausgesprochen.

Es gehe nicht darum gegenüberzustellen, ob es dem Osten oder dem Westen besser oder schlechter gehe, sagte Steinmeier der ARD. Probleme durch Strukturveränderungen müssten deutschlandweit ernstgenommen werden. Die gebe es nicht nur im Osten, sondern zum Beispiel auch im Ruhrgebiet.



Bundesratspräsident Günther sagte dem "Mannheimer Morgen", Deutschland habe in 29 Jahren der Einheit noch nicht geschafft, Gleichheit in den Lebensverhältnissen herzustellen. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein betonte, dass dieses Gefühl nicht nur zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen existiere. Auch einige westdeutsche Regionen hätten den Eindruck, abgehängt zu sein.



Schleswig-Holstein als Land mit dem aktuellen Bundesratsvorsitz richtet in diesem Jahr die zentrale Feier zum 3. Oktober aus.