Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz haben die Kritik der deutschen Industrie an der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung zurückgewiesen.

Merkel sagte beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin, auch die Wirtschaft stehe angesichts der Herausforderungen des digitalen Wandels in der Verantwortung. Der Mittelstand sei bei der Datenspeicherung auf Plattformen nicht gut genug aufgestellt, erklärte die Regierungschefin. Scholz sagte, es könne nicht immer nur ein "Wünsch-Dir-Was" geben. Der Vizekanzler wandte sich erneut gegen die von der Wirtschaft geforderten massiven Steuersenkungen. Dies würde nicht ohne zusätzliche Staatsschulden machbar sein. Der SPD-Politiker warnte zudem vor einem internationalen Steuerwettlauf nach unten.



BDI-Präsident Kempf hatte zuvor bemängelt, dass die Politik der Großen Koalition den Unternehmen schade. Das schwarz-rote Regierungsbündnis stehe für das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Sozialpolitik und ein ungesundes Maß an Umverteilung. Die Regierung habe einen großen Teil des in sie gesetzten Vertrauens verspielt.



Im Deutschlandfunk hatte Kempf heute früh zudem gefordert, Union und SPD sollten wieder handlungsfähig sein und zum Regierungshandeln zurückkehren. In der Legislaturperiode sei ohnehin schon viel zu viel Zeit verloren gegangen. Die bisherigen Maßnahmen hätten die Wirtschaft nicht signifikant nach vorne gebracht. Das Baukindergeld oder die Mütterrente seien soziale Segnungen gewesen, die dazu führten, dass nun Geld für wichtige Investitionen fehle.