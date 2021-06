Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Russwurm, hat erhebliche Schwächen des Wirtschaftsstandorts Deutschland beklagt.

Er sagte am Tag der Industrie in Berlin, so habe die Coronapandemie teils haarsträubende Digitalisierungsdefizite der öffentlichen Verwaltung offengelegt. Dem Staat fehlten zudem gut 20 Milliarden Euro pro Jahr, um Infrastrukturdefizite aufzuholen. Er forderte die Politik in seiner Rede zudem dazu auf, die Rahmenbedingungen für mehr Klimaschutz in den Unternehmen zu verbessern. Dringend notwendige Richtungsentscheidungen seien bisher ausgeblieben. Es reiche nicht, Klimaneutralität per Gesetz vorzuschreiben.



Bundeskanzlerin Merkel sagte auf der Veranstaltung, vor allem für den Wandel hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft seien große Investitionen und Reformen notwendig. Man werde in den kommenden Jahren gigantische Summen ausgeben müssen. Man lebe in einer Zeit des Umbruchs, in der Investitionen von entscheidender Bedeutung seien. Dies sei einerseits Aufgabe der Wirtschaft. In einigen Bereichen brauche es aber auch staatliche Unterstützung, etwa beim Ausbau einer europäischen Mikrochip-Fertigung.



Union-Kanzlerkandidat Laschet verlangte mehr Freiräume für die Wirtschaft. Der Staat dürfe nicht immer mehr regulieren; Vorschriften müssten verringert werden. Der Kanzlerkandidat der SPD, Bundesfinanzminister Scholz, plädierte für eine umfassende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Er wolle die Ausbauziele für Wind und Photovoltaik deutlich anheben, sagte er. Gleichzeitig müsse der Strom billiger werden.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.