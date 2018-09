Deutschland muss sich nach Ansicht des Bundesverbands der Deutschen Industrie auf einen konjunkturellen Abschwung einstellen.

BDI-Präsident Kempf sagte auf dem Tag der Deutschen Industrie in Berlin, die Hochphase der weltwirtschaftlichen Erholung sei vorbei, die Investitionstätigkeit habe sich abgeflacht. Sein Verband habe die Konjunkturprognose für das laufende Jahr deshalb um einen Viertelpunkt auf jetzt zwei Prozent gesenkt. Die deutsche Exportstärke werde immer mehr durch Handelsstreitigkeiten und Protektionismus bedroht.



Im Deutschlandfunk sagte Kempf, insbesondere der Handelstreit zwischen den USA und China führe zu Verunsicherung, auch hierzulande. Kempf rief die Große Koalition zum Gegensteuern auf - etwa in der Steuer- und Finanzpolitik. Eine Bundesregierung im "Selbstgespräche-Modus" bedeute Stillstand, kritisierte der BDI-Chef in Anspielung auf die jüngste Koalitionskrise.



Kempf warnte, eine weitere Eskalation würde Europa und insbesondere die exportstarke Industrie in Deutschland hart treffen. Zwar sei Kritik an den Handelspraktiken Chinas in Teilen durchaus berechtigt, betonte der Verbandschef. Änderungen mit dem Recht des Stärkeren durchzusetzen, halte er aber nicht für richtig.