Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat die Politik dazu aufgerufen, die Rahmenbedingungen für mehr Klimaschutz in den Unternehmen zu verbessern.

Dringend notwendige Richtungsentscheidungen seien bisher ausgeblieben, sagte Verbandspräsident Russwurm beim Tag der Industrie in Berlin. Es reiche nicht, Klimaneutralität per Gesetz vorzuschreiben. Auch müsse der Staat schneller werden, zum Beispiel beim Ausbau der Infrastruktur. Derzeit dauerten Planungs- und Genehmigungsverfahren oft viele Jahre. In der öffentlichen Verwaltung gebe es darüber hinaus haarsträubende Defizite bei der Digitalisierung.



Auf der dreitägigen Konferenz werden Bundeskanzlerin Merkel sowie die Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen sprechen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.