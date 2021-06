Bundeskanzlerin Merkel hat die Leistungen der deutschen Industrie in der Corona-Krise gewürdigt.

Die Branche habe Widerstandsfähigkeit bewiesen und einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet, sagte Merkel in ihrer virtuellen Rede beim Tag der Industrie in Berlin. Für viele Unternehmen sei es ein Kraftakt gewesen, die Testungen und nun auch die Impfungen durchzuführen. Jetzt sei es wichtig, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich Deutschland als Industrienation in einer sich rasant wandelnden Welt auch künftig behaupten könne, erklärte die CDU-Politikerin.



Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Russwurm, forderte die Politik in seiner Rede dazu auf, die Rahmenbedingungen für mehr Klimaschutz in den Unternehmen zu verbessern. Dringend notwendige Richtungsentscheidungen seien bisher ausgeblieben. Es reiche nicht, Klimaneutralität per Gesetz vorzuschreiben. Auch müsse der Staat schneller werden, zum Beispiel beim Ausbau der Infrastruktur.

