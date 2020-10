Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat der Industrie Steuererleichterungen in Aussicht gestellt.

Zum Tag der Industrie sagte der CDU-Politiker im ZDF, es sei klar, dass während der Pandemie keine Steuern erhöht werden dürften. Vielmehr brauche es Entlastungen in einigen Bereichen, gerade auch für gut ausgebildelte Facharbeiter. Auch die Unternehmen sollten unterstützt werden. Nach Aussagen des Ministers arbeiten in der Bundesregierung alle darauf hin, dass die Arbeitsplätze in der Industrie erhalten bleiben. Einzelheiten zu seinen Steuerplänen nannte Altmaier nicht.



Der Minister bespricht sich am Nachmittag mit Vertretern der Branche. An der Konferenz sollen auch die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Vestager, und der Chef der Deutschen Bank, Sewing, teilnehmen. Morgen wird Kanzlerin Merkel beim Tag der Industrie erwartet.

