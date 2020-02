Die Sprachforscherin Heike Wiese warnt davor, eine Deutschpflicht auf Schulhöfen einzuführen.

Sie sagte im Deutschlandfunk, eine solche Regelung sei Unsinn. Es sei vielmehr eine Kompetenz, wenn Kinder auf dem Schulhof anders sprächen als im Unterricht. Dies machten Erwachsene ja ebenso - sie redeten beim Bier mit Freunden anders als in beruflichen Gesprächen. Wiese sagte, es gebe keinen Grund Kinder unnötig einzuschränken und sie ihre Fähigkeiten nicht nutzen zu lassen.



Die Professorin der Berliner Humboldt-Universität ergänzte, dass die Art des Deutschen, die oft als richtig wahrgenommen werde, sehr nah dran sei am Sprachgebrauch der Mittelschicht. Dadurch werde es so wahrgenommen, als ob Kinder der Mittelschicht gutes Deutsch sprächen, während andere Kinder beispielsweise mit Dialekt schlechtes Deutsch verwendeten. Das sei aber falsch. Das Mittelschicht-Deutsch sei nicht besser oder schlechter als andere Varianten wie zum Beispiel Berlinerisch. Es führe aber dazu, dass Mittelschichts-Kinder noch stärker privilegiert würden als ohnehin schon.



Mit Blick auf den "Tag der Muttersprache" am Freitag betonte Wiese, es solle vielmehr "Tag der Muttersprachen" heißen. Schließlich wüchsen die meisten Menschen mit mehreren Sprachen auf.