Die Rechtsanwältin und liberale Muslimin Seyran Ates findet es falsch, am Tag der Deutschen Einheit auch den Tag der offenen Moschee zu feiern.

Sie sagte im Deutschlandfunk, die Idee sei respektlos und arrogant. In vielen Moscheen gebe es islamische Parallelwelten, die sich fern der Ideale der Bundesrepublik bewegten. Ates warf dem Koordinationsrat der Muslime, dem Zentralrat der Muslime und der Ditib vor, am deutschen Nationalfeiertag zu signalisieren, dass ihnen Religion wichtiger sei als Integration.



Für sie persönlich habe der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit Bedeutung. Deshalb sei die von ihr mitbegründete liberale Ibn-Rushd-Goethe-Moschee heute geschlossen. Dort sei jeden Freitag Tag der offenen Moschee, denn man biete nach dem Gebet eine offene Gesprächsrunde an. - Heute laden bundesweit rund 900 Moscheen zu Führungen, Besichtigungen und Vorträgen ein. Erwartet werden etwa 100.000 Besucher.