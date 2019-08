Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat den Tag der offenen Tür der Bundesregierung für eine Protestaktion genutzt.

Aktivisten entrollten an Ministeriumsgebäuden ein Banner mit der Aufschrift "Die Folgen der Klimakrise sind nicht mehr zu übersehen." Die Transparente brachten die Aktivisten im Innenhof des Wirtschaftsministeriums, gegenüber des Verkehrsministeriums und an der Fassade des Landwirtschaftsministeriums an.



Ein Greenpeace-Sprecher sagte, vor allem CDU und CSU, die für den Klimaschutz zentrale Ministerien besetzten, würgten mit ihrem Zaudern jeden Fortschritt ab. Die Union setze die ökologische und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Deutschlands aufs Spiel. Die Umweltorganisation kritisiert vor allem Wirtschaftsminister Altmaier. Dieser habe auch gut ein halbes Jahr nachdem die Kohlekommission ihren Ausstiegsplan vorgelegt habe, noch kein einziges Kohlekraftwerk abgeschaltet. Parallel sei der Ausbau der Windenergie unter Altmaier dramatisch eingebrochen.